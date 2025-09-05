Путин заявил, что готов к контактам с украинской стороной, но не видит смысла

Как сказал Путин, договориться по ключевым вопросам с украинской стороной будет практически невозможно. Он также отметил, что Москва — лучшее место для встречи России и Украины на высшем уровне. РФ, по словам Путина, обеспечит безопасность встречи. «Мы готовы», — добавил российский лидер.

Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин предложил Зеленскому приехать в Москву, чтобы поговорить, а не капитулировать.