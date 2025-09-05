Первомайский проспект в Рязани залило кипятком

По словам очевидцев, трубу с кипятком прорвало утром в пятницу, 5 сентября. «По Первомайскому проспекту льется кипяток, все в тумане», — сообщили рязанцы.

Позже стало известно, что из-за коммунальной аварии несколько улиц в Рязани остались без горячей воды.