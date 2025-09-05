Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 06
21°
Вск, 07
23°
Пнд, 08
22°
ЦБ USD 81.56 0.26 06/09
ЦБ EUR 95.48 0.7 06/09
Нал. USD 81.40 / 82.00 06/09 08:00
Нал. EUR 95.09 / 96.16 06/09 08:00
Новости
Итоги года New
Публикации
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
Вчера 15:54
506
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
976
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
3 997
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
5 930
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Из-за коммунальной аварии несколько улиц в Рязани остались без горячей воды
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на трубопроводе горячую воду отключили по адресам: улица Вокзальная, дома №№ 26, 28, 38, 42, 89, 91, 97, 99, 101; площадь Димитрова, дом № 3; Первомайский проспект, дом № 74 корпус 1. В зону отключения попали детский сад № 33 и школа № 13. Отмечается, что подачу горячей воды восстановят в течение дня. Ранее стало известно, что Первомайский проспект залило кипятком.

В пятницу, 5 сентября, из-за коммунальной аварии несколько улиц в Рязани остались без горячей воды. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на трубопроводе в районе дома № 78 по Первомайскому проспекту горячую воду отключили по адресам:

  • улица Вокзальная, дома №№ 26, 28, 38, 42, 89, 91, 97, 99, 101;
  • площадь Димитрова, дом № 3;
  • Первомайский проспект, дом № 74 корпус 1.

В зону отключения попали детский сад № 33 и школа № 13.

Отмечается, что подачу горячей воды восстановят до 17:00.

Ранее стало известно, что Первомайский проспект залило кипятком.