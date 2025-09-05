Из-за коммунальной аварии несколько улиц в Рязани остались без горячей воды

В пятницу, 5 сентября, из-за коммунальной аварии несколько улиц в Рязани остались без горячей воды. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на трубопроводе в районе дома № 78 по Первомайскому проспекту горячую воду отключили по адресам:

улица Вокзальная, дома №№ 26, 28, 38, 42, 89, 91, 97, 99, 101;

площадь Димитрова, дом № 3;

Первомайский проспект, дом № 74 корпус 1.

В зону отключения попали детский сад № 33 и школа № 13.

Отмечается, что подачу горячей воды восстановят до 17:00.

Ранее стало известно, что Первомайский проспект залило кипятком.