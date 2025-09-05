Около бывшей фабрики «Рязаньвест» снесли забор
Забор снесен частично. На территории за забором расположили стройматериалы. Напомним, инспекция по охране ОКН через суд потребовала реконструкции здания «Рязаньвеста».
Около здания бывшей фабрики «Рязаньвест» в Новослободском сквере снесли забор. В этом 5 сентября убедилась журналист РЗН. Инфо.
Напомним, инспекция по охране ОКН через суд потребовала реконструкции здания «Рязаньвеста».