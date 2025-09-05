Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 06
21°
Вск, 07
23°
Пнд, 08
22°
ЦБ USD 81.56 0.26 06/09
ЦБ EUR 95.48 0.7 06/09
Нал. USD 81.40 / 82.00 06/09 08:00
Нал. EUR 95.09 / 96.16 06/09 08:00
Новости
Итоги года New
Публикации
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
Вчера 15:54
506
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
976
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
3 997
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
5 930
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Около бывшей фабрики «Рязаньвест» снесли забор
Забор снесен частично. На территории за забором расположили стройматериалы. Напомним, инспекция по охране ОКН через суд потребовала реконструкции здания «Рязаньвеста».

Около здания бывшей фабрики «Рязаньвест» в Новослободском сквере снесли забор. В этом 5 сентября убедилась журналист РЗН. Инфо.

Забор снесен частично. На территории за забором расположили стройматериалы.

Напомним, инспекция по охране ОКН через суд потребовала реконструкции здания «Рязаньвеста».