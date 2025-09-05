Минобороны уточнило число сбитых над Рязанской областью БПЛА

Отмечается, что за ночь над территорией Рязанской области уничтожили девять украинских беспилотников самолетного типа. Всего над Россией перехватили 92 дрона. Напомним, по предварительной информации губернатора Павла Малкова, пострадавших, а также повреждений жилых домов и инфраструктуры после атаки на регион нет. Обломки попали на территорию промышленного предприятия, последствия устраняются.