Над территорией Рязанской области сбиты восемь БПЛА — губернатор Малков

По предварительной информации, пострадавших, а также повреждений жилых домов и инфраструктуры нет. Обломки попали на территорию промышленного предприятия, последствия устраняются.

«Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбиты восемь БПЛА», — сообщил губернатор Малков.

«Напоминаю, что фото- и видеоматериалы о последствиях атак помогают врагу, поэтому выкладывать такие материалы нельзя. Доверяйте только проверенным источникам информации. Если увидели обломки беспилотника, не приближайтесь к ним. Телефон служб экстренного реагирования — 112», — также говорится в сообщении.