В Рязанской области завершили работу над муралом в честь хоккеиста Третьяка
Мурал в честь выдающегося советского хоккеиста украсил фасад дома № 183 на улице Ленина в Скопине. Отмечается, что изображение выбрано не случайно: рядом планируют обустроить хоккейную площадку. Работу выполнили тамбовские стрит-арт художники Андрей Вертилецкий и Анатолий Бирюков. На создание мурала ушло пять дней, включая подготовительную работу.
