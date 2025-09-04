В Рязанской области завершили работу над муралом в честь хоккеиста Третьяка

Мурал в честь выдающегося советского хоккеиста украсил фасад дома № 183 на улице Ленина в Скопине. Отмечается, что изображение выбрано не случайно: рядом планируют обустроить хоккейную площадку. Работу выполнили тамбовские стрит-арт художники Андрей Вертилецкий и Анатолий Бирюков. На создание мурала ушло пять дней, включая подготовительную работу.