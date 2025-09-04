Рязань
В Рязанской области хотят увеличить выплаты беременным, которые обучаются очно
Ранее сообщалось, что с 1 сентября студентки, которые обучаются на очной форме, смогут получать пособие по беременности и родам.