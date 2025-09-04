В Рязанской области хотят увеличить выплаты беременным, которые обучаются очно

В Рязанской области намерены увеличить выплаты беременным женщинам, которые обучаются по очной форме, и молодым семьям. Соответствующий законопроект опубликовали на сайте регионального правительства. Согласно документу, размер единовременной выплаты при постановке на учет по беременности женщине, которая обучается по очной форме, увеличится со 100 тысяч рублей до 120 тысяч рублей. Кроме того, изменится размер выплаты при рождении третьего или последующего ребенка в молодой семье. Сумма увеличится с 300 тысяч рублей до 350 тысяч рублей. В случае принятия закона новые правила будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября студентки, которые обучаются на очной форме, смогут получать пособие по беременности и родам.