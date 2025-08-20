Студентки начнут получать пособие по беременности и родам с 1 сентября

С 1 сентября студентки смогут получать пособие по беременности и родам. Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу Соцфонда России. Это нововведение касается студенток, обучающихся на очной форме в профессиональных образовательных организациях, вузах, а также в учреждениях дополнительного профобразования и научных организациях. Для получения пособия необходимо подать заявление через портал «Госуслуги», в клиентских службах Социального фонда или в многофункциональных центрах (МФЦ). При оформлении выплаты очно потребуется предоставить справку из медицинской организации, подтверждающую период нетрудоспособности, а также справку из учебного заведения с указанием срока отпуска по беременности и родам.

