В Рязани изменится расписание и маршруты бесплатных автобусов до «Марко Молла»

В Рязани изменится расписание и маршруты бесплатных автобусов до «Марко Молла». Об этом сообщает администрация торгового центра.

С 11 сентября изменится расписание и маршруты движения бесплатных автобусов в «Марко Молл».

В течение дня автобусы будут курсировать:

по центру города (кольцевой маршрут);

через Московский район и Недостоево.

Утром и вечером:

от и до пл. Театральной;

от и до мкр. Недостоево.