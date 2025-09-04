В Рязани изменится расписание и маршруты бесплатных автобусов до «Марко Молла»
В Рязани изменится расписание и маршруты бесплатных автобусов до «Марко Молла». Об этом сообщает администрация торгового центра.
С 11 сентября изменится расписание и маршруты движения бесплатных автобусов в «Марко Молл».
В течение дня автобусы будут курсировать:
- по центру города (кольцевой маршрут);
- через Московский район и Недостоево.
Утром и вечером:
- от и до пл. Театральной;
- от и до мкр. Недостоево.
Ознакомиться с новым расписанием и спланировать поездки в «Марко Молл» с учетом нового графика движения можно