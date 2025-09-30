Власти провели мониторинг работы общественного транспорта в Рязани

Отмечается, что в работе автобусов маршрута № 7 и № 7-а установлены отклонения от графика. По данным властей, причиной отклонений стали ограничения движения транспорта из-за ремонтных работ на теплосетях в центре города. Также проведен мониторинг работы транспортных средств по коммерческому маршруту № 47. Перевозчика уведомили о необходимости увеличения транспортных средств на маршруте, а также контроле работы автобусов в утреннее время. Отмечается, что ежедневно на маршрут № 47 выпускается 15 транспортных средств. Мониторинг будет продолжен. Ранее его поручил провести губернатор региона Павел Малков.

