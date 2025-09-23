В Рязани проведут мониторинг работы автобуса № 7

В Рязани проведут мониторинг работы автобуса № 7. Об этом сообщает мэрия.

Губернатор Павел Малков поручил администрации Рязани провести мониторинг движения автобуса маршрута № 7 в утреннее и вечернее время. Отмечается, что на его работу пожаловались родители учеников школы № 28.

Глава администрации Рязани Виталий Артемов сообщил, что по маршруту № 7 и 7А ежедневно выходят 15 и 4 автобуса соответственно. Автобусы, по его словам, следовали по графику, который не нарушался.

Мониторинг работы транспорта будет проводиться в течение недели.