Россельхознадзор проверит овощи, продаваемые в одном из предприятий в Рыбном

Специалисты Россельхознадзора проверят на содержание пестицидов овощи одного из предприятий Рыбновского района. Пробы моркови, капусты, картофеля, свеклы и салата отправят в Тулу, в лабораторию, где проверят, не превышен ли уровень пестицидов и нитратов в овощах.