Малков раскритиковал ответ чиновника мэрии Рязани о мониторинге автобусов

Первый замглавы администрации Рязани Дмитрий Лощинин рассказал о мониторинге общественного транспорта, на котором школьники добираются до учебных заведений. Малков раскритиковал его ответ. «Вот как раз за такие ответы жители не любят чиновников. Ничего непонятно, мы проработали, провели мониторинг, поручения дали… Дети то могут нормально добираться до школ? Сядьте и проедьте в час пик. На следующей неделе жду повторный отчет», — сказал губернатор.

Губернатор Павел Малков раскритиковал ответ первого замглавы администрации Рязани Дмитрия Лощинина о мониторинге общественного транспорта. Это произошло на заседании правительства Рязанской области во вторник, 30 сентября.

Глава региона напомнил, что на прошлом заседании поручил провести мониторинг общественного транспорта, на котором школьники добираются до учебных заведений.

«Проведен мониторинг работы автобусов маршрутов №№ 7, 7а, установлено отклонение от графика движения. Проведенный анализ показал, что основное отклонение от графика в часы пик происходит из-за ограничения движения транспорта в связи с ремонтными работами на теплосетях в центре города.

МУП „УРТ“ поручено обеспечить обязательное выполнение рейсов с выделением дополнительных транспортных средств в случае схода автобусов по причине транспортной неисправности», — отчитался первый заместитель главы администрации Дмитрий Лощинин.

Также он сообщил, что провели мониторинг по коммерческому маршруту маршрутки № 47. По результатам проверки перевозчика уведомили о необходимости увеличения маршруток в утреннее время.

Замглавы администрации подчеркнул, что количество транспорта на маршруте увеличат.

Напомним, губернатор Павел Малков поручил администрации Рязани провести мониторинг движения автобуса маршрута № 7 в часы пик. На работу транспорта пожаловались родители учеников школы № 28.