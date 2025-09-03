В Рязанской области отремонтировали дорогу к Окскому заповеднику

Речь идет о дороге «Лакаш-Брыкин Бор» в Спасском районе. На участке протяженностью 4,9 километра обновлено асфальтобетонное покрытие, обустроены съезды, укреплены обочины, установлены дорожные знаки и нанесена разметка. Напомним, дорогу отремонтировали за 52 миллиона 678 тысяч 599 рублей.