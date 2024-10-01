Дорогу к Окскому заповеднику намерены отремонтировать за 52,6 миллиона
Подрядчик выполнит подготовительные и земляные работы, фрезерование. Также сделает асфальт и искусственные неровности.
Дорогу к Окскому заповеднику «Лакаш — Брыкин Бор» в Спасском районе намерены отремонтировать. Начальная цена тендера на госзакупках 52 миллиона 678 тысяч 599 рублей.
Как указано в документах, ремонтировать будут двухполосный участок дороги длиною 4,8 километра.
Подрядчик выполнит подготовительные и земляные работы, фрезерование. Также сделает асфальт и искусственные неровности.
Заказчик — Дирекция дорог Рязанской области. Работы выполнят до 31 августа 2025 года.
Фото: группа «Окский государственный природный заповедник» «ВКонтакте»