Дорогу к Окскому заповеднику намерены отремонтировать за 52,6 миллиона

Подрядчик выполнит подготовительные и земляные работы, фрезерование. Также сделает асфальт и искусственные неровности.

Дорогу к Окскому заповеднику «Лакаш — Брыкин Бор» в Спасском районе намерены отремонтировать. Начальная цена тендера на госзакупках 52 миллиона 678 тысяч 599 рублей.

Как указано в документах, ремонтировать будут двухполосный участок дороги длиною 4,8 километра.

Подрядчик выполнит подготовительные и земляные работы, фрезерование. Также сделает асфальт и искусственные неровности.

Заказчик — Дирекция дорог Рязанской области. Работы выполнят до 31 августа 2025 года.

Фото: группа «Окский государственный природный заповедник» «ВКонтакте»