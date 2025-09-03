В Рязань поступят 15 новых троллейбусов. Об этом сообщили в Telegram-канале «Вологодский троллейбус АО „Транс-Альфа“».
3 сентября вологодский завод по производству троллейбусов и электробусов АО «Транс-Альфа» посетили начальник управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани Владимир Титов, директор МУП «Управление Рязанского троллейбуса» Андрей Суханов.
Отмечается, что встреча состоялась из-за предстоящего заключения контракта между на поставку 15 троллейбусов «Авангард» с автономным ходом 15 километров. Транспортные средства пока находятся в процессе сборки.
Срок исполнения контракта — 1 декабря 2025 года.
Напомним, Рязань получит 15 троллейбусов из Санкт-Петербурга.
Фото: Telegram-канал «Вологодский троллейбус АО „Транс-Альфа“»