В Рязань поступят 15 новых троллейбусов
Напомним, Рязань получит 15 троллейбусов из Санкт-Петербурга.

Фото: Telegram-канал «Вологодский троллейбус АО „Транс-Альфа“»