Павел Малков: в Рязани на маршруты выйдут 15 троллейбусов

«Запускаем на маршруты Рязани 15 троллейбусов. Машины получили из Санкт-Петербурга благодаря поддержке Губернатора Александра Дмитриевича Беглова. Троллейбусы прошли капитально-восстановительный ремонт, оформлены в едином городском стиле. Это современный, комфортный транспорт с видеонаблюдением и информационными табло», — отметил Павел Малков. Губернатор добавил, что с учетом запросов жителей троллейбусы в течение двух недель выйдут на маршруты № 3, 5, 9 и 16.

Павел Малков подчеркнул, что за несколько лет приобретено 30 новых троллейбусов. В этом году закупят еще 14 новых машин благодаря списанию задолженности Рязанской области по бюджетным кредитам.

Также продолжится обновление городского транспорта по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».