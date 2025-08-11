Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 11
21°
Втр, 12
22°
Срд, 13
22°
ЦБ USD 79.67 -0.11 12/08
ЦБ EUR 92.95 0.07 12/08
Нал. USD 80.65 / 79.80 11/08 18:25
Нал. EUR 94.00 / 95.00 11/08 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
6 часов назад
328
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 073
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 472
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 716
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Павел Малков: в Рязани на маршруты выйдут 15 троллейбусов
«Запускаем на маршруты Рязани 15 троллейбусов. Машины получили из Санкт-Петербурга благодаря поддержке Губернатора Александра Дмитриевича Беглова. Троллейбусы прошли капитально-восстановительный ремонт, оформлены в едином городском стиле. Это современный, комфортный транспорт с видеонаблюдением и информационными табло», — отметил Павел Малков. Губернатор добавил, что с учетом запросов жителей троллейбусы в течение двух недель выйдут на маршруты № 3, 5, 9 и 16.

Губернатор Павел Малков заявил, что в Рязани на маршруты выйдут 15 троллейбусов. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

«Запускаем на маршруты Рязани 15 троллейбусов. Машины получили из Санкт-Петербурга благодаря поддержке Губернатора Александра Дмитриевича Беглова. Троллейбусы прошли капитально-восстановительный ремонт, оформлены в едином городском стиле. Это современный, комфортный транспорт с видеонаблюдением и информационными табло», — отметил Павел Малков.

Губернатор добавил, что с учетом запросов жителей троллейбусы в течение двух недель выйдут на маршруты № 3, 5, 9 и 16.

Павел Малков подчеркнул, что за несколько лет приобретено 30 новых троллейбусов. В этом году закупят еще 14 новых машин благодаря списанию задолженности Рязанской области по бюджетным кредитам.

Также продолжится обновление городского транспорта по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».