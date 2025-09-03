В Госдуме предложили обязать мигрантов пользоваться мессенджером MAX

Депутаты Государственной думы предложили Министерству внутренних дел России обязать мигрантов устанавливать и использовать национальный мессенджер Max во время их пребывания в стране. Об этом сообщает РИА «Новости». В тексте инициативы подчеркивается, что законодательно закрепленная обязанность для иностранных граждан устанавливать и пользоваться мессенджером Max поможет повысить эффективность контроля за миграционной ситуацией и создать надежный канал взаимодействия между приезжими и государственными органами. Кроме того, данная мера призвана снизить риски использования зарубежных мессенджеров для совершения правонарушений.

Также стоит отметить, что ранее депутат Госдумы Николай Новичков высказывал идею сделать мессенджер Max обязательной платформой для блогеров, предполагая, что инфлюенсеры должны будут публиковать контент в отечественном приложении чаще, чем в зарубежных аналогах.