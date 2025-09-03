Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 19
19°
Сбт, 20
15°
Вск, 21
22°
ЦБ USD 83.17 0.17 19/09
ЦБ EUR 98.98 0.68 19/09
Нал. USD 83.15 / 82.50 18/09 18:15
Нал. EUR 98.50 / 99.74 18/09 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
Вчера 15:23
443
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
817
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
3 482
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 639
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Госдуме предложили обязать мигрантов пользоваться мессенджером MAX
Депутаты Государственной думы предложили Министерству внутренних дел России обязать мигрантов устанавливать и использовать национальный мессенджер Max во время их пребывания в стране. Об этом сообщает РИА «Новости». В тексте инициативы подчеркивается, что законодательно закрепленная обязанность для иностранных граждан устанавливать и пользоваться мессенджером Max поможет повысить эффективность контроля за миграционной ситуацией и создать надежный канал взаимодействия между приезжими и государственными органами. Кроме того, данная мера призвана снизить риски использования зарубежных мессенджеров для совершения правонарушений.

Депутаты Государственной думы предложили Министерству внутренних дел России обязать мигрантов устанавливать и использовать национальный мессенджер Max во время их пребывания в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

В тексте инициативы подчеркивается, что законодательно закрепленная обязанность для иностранных граждан устанавливать и пользоваться мессенджером Max поможет повысить эффективность контроля за миграционной ситуацией и создать надежный канал взаимодействия между приезжими и государственными органами. Кроме того, данная мера призвана снизить риски использования зарубежных мессенджеров для совершения правонарушений.

Также стоит отметить, что ранее депутат Госдумы Николай Новичков высказывал идею сделать мессенджер Max обязательной платформой для блогеров, предполагая, что инфлюенсеры должны будут публиковать контент в отечественном приложении чаще, чем в зарубежных аналогах.