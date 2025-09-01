В России предложили сделать мессенджер Max обязательным для блогеров

Депутат Госдумы Николай Новичков предложил сделать мессенджер Max обязательной площадкой для блогеров, чтобы они публиковали контент в отечественном приложении чаще, чем в зарубежных аналогах. Об этом пишет «Абзац». Парламентарий отметил, что это позволит подписчикам следить за любимыми инфлюенсерами, не прибегая к запрещенным в России социальным сетям и VPN-сервисам. По словам Новичкова, если Max признан национальным мессенджером, то он должен стать основной платформой не только для органов власти, но и для всех блогеров. Это также даст возможность размещать рекламу в мессенджере, в то время как с 1 сентября блогеры не смогут публиковать рекламу на зарубежных платформах.

Депутат Госдумы Николай Новичков предложил сделать мессенджер Max обязательной площадкой для блогеров, чтобы они публиковали контент в отечественном приложении чаще, чем в зарубежных аналогах. Об этом пишет «Абзац».

Парламентарий отметил, что это позволит подписчикам следить за любимыми инфлюенсерами, не прибегая к запрещенным в России социальным сетям и VPN-сервисам.

По словам Новичкова, если Max признан национальным мессенджером, то он должен стать основной платформой не только для органов власти, но и для всех блогеров. Это также даст возможность размещать рекламу в мессенджере, в то время как с 1 сентября блогеры не смогут публиковать рекламу на зарубежных платформах.