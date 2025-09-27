В Рязанском районе прошел семейный фестиваль «Грибы с глазами»

Фестиваль прошел на базе «Зеленый бор». Он проводится в 13-й раз. На фестивале были конкурс по сбору грибов, в котором участвовали 60 человек, грибное дефиле, конкурс на лучшую экипировку, частушечный батл, дискотека в сапогах, выступления бардов, артистов ДК Рязанского района, кавер-группы Bootleggers (завершали программу). На площадке работала ярмарка от рязанских мастеров. Для детей и взрослых организовали мастер-классы, фотозону. Гостей угощали чаем на травах, блинами, пшеничной катанкой с грибами.

В субботу, 27 сентября, в селе Ласково Рязанского района прошел семейный фестиваль «Грибы с глазами». На мероприятии побывал корреспондент РЗН. инфо.

