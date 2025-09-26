В Госдуме опровергли информацию о введении киберспорта в школьную программу

Зампредседателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов опроверг информацию о введении киберспорта в школьную программу, назвав её фейком. Об этом пишет aif.ru. Депутат подчеркнул, что такие слухи не имеют под собой оснований и являются «абсолютной ерундой». «Я сам неплохо отношусь к киберспорту, это интересное увлечение, но оно не для школы», — отметил Милонов. Вместо этого он предложил увеличить количество часов информатики в учебных планах. По его словам, важно уделять больше времени основам программирования, чтобы подготовить школьников к современным реалиям.

Ранее сообщалось о том, что в школьную программу могут добавить фиджитал-спорт — сочетание реального и киберспорта. Это предполагало, что помимо традиционных физических упражнений, ученикам будут предложены занятия по играм, таким как FIFA, Counter-Strike и Dota 2.