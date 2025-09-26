Рязань
В Госдуме опровергли информацию о введении киберспорта в школьную программу
Ранее сообщалось о том, что в школьную программу могут добавить фиджитал-спорт — сочетание реального и киберспорта. Это предполагало, что помимо традиционных физических упражнений, ученикам будут предложены занятия по играм, таким как FIFA, Counter-Strike и Dota 2.