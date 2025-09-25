В российских школах могут появиться элементы киберспорта в программе физкультуры

Минпросвещения РФ предварительно одобрило внедрение элементов киберспорта в школьную программу по физкультуре, сообщает Telegram-канал Mash, официально пока не подтверждено. Новый формат, названный фиджитал-спортом, объединит виртуальные игры (FIFA, CS, Dota 2) с традиционными упражнениями. Старт запланирован на 2026-2027 учебный год. Программа будет тестироваться в нескольких пилотных городах, охватит от 8 до 36 часов, включая киберспортивные сессии и физические нормы. Цель — развивать игровые навыки, реакцию, стратегическое мышление и поддерживать физическую форму учащихся. В случае успеха проект может быть включён в стандарты ВФСК «Готов к труду и обороне». После одобрения Минпросвещения инициатива поступит на рассмотрение в Госдуму.

