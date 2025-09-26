Компания Ozon завершила перерегистрацию в России

Теперь предприятие зарегистрировано как «Международная компания Публичное акционерное общество „Озон“» на территории острова Октябрьский в Калининградской области. Планируется, что МКПАО «Озон» выйдет на фондовую биржу до конца текущего года. Инвесторы будут заранее уведомлены о предстоящих изменениях.