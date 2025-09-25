Рязань
В Рязани за 120 миллионов рублей отремонтируют пять участков дорог
В Рязани на ремонт нескольких участков дорог выделили 119 миллионов 818 тысяч 319 рублей. Соответствующие тендеры опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, подрядчики выполнят ремонт дороги по площади Мичурина, улицам Стройкова (от улицы Островского до улицы Гагарина) и Лесной. Также работы проведут на участках дорог от ООТ «Завод ЗИЛ» до железнодорожного переезда 208 км и улицы Новоселковской.

Подрядчикам необходимо обновить асфальтобетонное покрытие, люки, обустроить дорожки и тротуары, нанести разметку, установить бортовые камни и знаки.

Заказчиком работ выступило управление дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани.

Срок завершения работ по всем тендерам — 1 августа 2026 года.

Напомним, мэр Виталий Артемов рассказал, что в Рязани планируется провести капремонт семи улиц.