В Рязани за 120 миллионов рублей отремонтируют пять участков дорог

Согласно документам, подрядчики выполнят ремонт дороги по площади Мичурина, улицам Стройкова (от улицы Островского до улицы Гагарина) и Лесной. Также работы проведут на участках дорог от ООТ «Завод ЗИЛ» до железнодорожного переезда 208 км и улицы Новоселковской. Подрядчикам необходимо обновить асфальтобетонное покрытие, люки, обустроить дорожки и тротуары, нанести разметку, установить бортовые камни и знаки. Заказчиком работ выступило управление дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани. Срок завершения работ по всем тендерам — 1 августа 2026 года.

Напомним, мэр Виталий Артемов рассказал, что в Рязани планируется провести капремонт семи улиц.