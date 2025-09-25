В Рязани суд обязал Surf Coffee, Собаку Павлова и Fabrika демонтировать вывески

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия подала несколько исков к рязанским предпринимателям с требованием демонтировать вывести с фасадов зданий. Согласно решению суда, индивидуальный предприниматель Иван Бочаров должен снять логотипы заведений «Fabrika | Культурное пространство» и «Surf Coffee», а также выплатить госпошлину в размере 15 тысяч рублей. Обществу с ограниченной ответственностью «Мокрый нос» также необходимо демонтировать вывески и выплатить 50 тысяч рублей. Речь идет о заведениях «Собака Павлова» и «4912 БАР И МУЗЫКА». Четыре перечисленные организации располагаются по адресу площадь Соборная, дом 21. Строение является объектом культурного наследия регионального значения «Ансамбль Соборной площади: Здание присутственных мест».

Кроме того, инспекция заключила мировое соглашение с индивидуальным предпринимателем Валентином Рыбаком. Ответчик обязался снять вывески из объемных букв «Дизайн бюро» и «Центр помощи должникам ФЦБ» на фасаде здания № 4 на улице Ленина («Ансамбль улицы Астраханской: Жилое здание»).

По делу с ООО «Арт-процесс» производство прекращено. Организация устранила нарушения и демонтировала вывеску на фасада дома № 1 на улице Павлова («Дом для служащих Казенного винного склада»).

Напомним, с 1 января 2024 года рязанские предприниматели должны демонтировать вывески не по дизайн-коду города и выплачивать штрафы.

Ранее инспекция по охране ОКН подала в суд на собственника за вывеску «Цветы опт» на доме № 27 на улице Ленина.