На заседании Рязгордумы одобрили передачу муниципальной собственности в государственную

На заседании Рязанской городской Думы была одобрена передача недвижимого имущества из муниципальной собственности в государственную. Об этом сообщили на сайте гордумы.

В частности, речь идет о земельных участках на улицах Шевченко и Братиславской, которые используются ГАУДО «Спортивная школа олимпийского резерва «Комета» и ГАУДО «Спортивная школа олимпийского резерва «АКАДЕМИЯ ЕДИНОБОРСТВ» соответственно.

Кроме того, в государственную собственность передается газопровод среднего давления протяженностью 1045 метров, расположенный на территории объекта культурного наследия «Рязанская областная сельскохозяйственная, промышленная, строительная выставка и Дом юннатов с садом» на улице Свободы.

Также депутаты согласовали передачу нежилого помещения в аренду Рязанскому региональному отделению Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» и безвозмездное пользование ГАУ Рязанской области «Издательство «Пресса».

В ходе заседания были обсуждены условия приватизации некоторых нежилых объектов, а также внесены изменения в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования — городской округ город Рязань, с целью приведения его в соответствие с действующим законодательством.