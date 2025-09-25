В Госдуме предложили ограничить штрафы за отсутствие ОСАГО до одного раза в день
Депутаты Госдумы из комитета по финансовому рынку предложили изменить правила штрафования автомобилистов без полиса ОСАГО. Согласно новой правке, штрафы за отсутствие страховки будут фиксироваться с помощью средств фотовидеофиксации не чаще одного раза в сутки, сообщает издание «Ведомости». В текущей редакции законопроекта каждый проезд автомобиля перед камерой может обернуться штрафом, что в итоге может привести к значительным финансовым потерям для водителей.
Например, автомобилист без страховки может получить штрафы, сумма которых будет сопоставима с месячной зарплатой за один день.