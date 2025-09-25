На фасаде школы № 51 в Рязани появится мемориальная доска в честь погибшего на СВО Максима Плотникова

На фасаде школы № 51 в Рязани появится мемориальная доска в честь погибшего на СВО Максима Плотникова. Об этом сообщает рязанская гордума.

На заседании городской Думы депутатами было принято решение об установлении на фасаде школы № 51 мемориальной доски гвардии лейтенанту ВДВ Максиму Плотникову, героически погибшему при исполнении воинского долга в ходе СВО.

Отмечается, что Плотников указом президента посмертно награжден орденом Мужества.