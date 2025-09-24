За ночь над Россией уничтожили 70 беспилотников ВСУ

Беспилотники самолетного типа силы ПВО перехватили в период с 23:00 до 07:00. 70 дронов ВСУ сбили над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областей, Крымом, а также над Черным морем.