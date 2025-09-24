Над Рязанской областью сбили украинские БПЛА
В период с 12:00 до 18:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской, Курской, Рязанской, Калужской, Брянской областей, Краснодарского края, Республики Крым и акваторией Черного моря.
