В Рязани утвердили 23 дополнительные локации для регистрации брака

Отмечается, что решение принято в рамках реализации проекта «Новые места для счастья». Согласно постановлению ГУ ЗАГС по региону, в помещениях для проведения заключения брака запрещается курить и распивать спиртные напитки, привлекать исполнителей и использовать собственную музыкальную аппаратуру, переставлять мебель, разбрасывать лепестки, крупы и монеты. Напомним, ранее в Рязани состоялась первая в истории официальная церемония бракосочетания в областной библиотеке имени Горького.