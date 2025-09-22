В Рязани утвердили 23 дополнительные локации для регистрации брака. Соответствующая информация содержится в постановлении главного управления ЗАГС региона.
Отмечается, что решение принято в рамках реализации проекта «Новые места для счастья». Заключить брак в торжественной обстановке можно на следующих площадках:
— Рязанская областная филармония;
— Рязанская областная библиотека имени Горького;
— Рязанский государственный областной театр юного зрителя;
— Рязанский областной музыкальный театр;
— Музей истории молодежного движения;
— Музей-усадьба Ивана Павлова;
— Рязанский областной художественный музей имени Ивана Пожалостина;
— Музей Константина Циолковского;
— Государственный музей-заповедник Сергея Есенина;
— Усадьба Сергея Худекова;
— Дворец культуры и искусства;
— Конноспортивный клуб «История»;
— Стадион «Рязань Арена»;
— Автоспортивный комплекс «Атрон»;
— Биатлонный комплекс «Алмаз»;
— Дворец спорта «Олимпийский»;
— Ледовый дворец «Айсберг»;
— Академия тенниса;
— Кремль;
— Рязанская ВДНХ;
— Лыбедский бульвар;
— Нижний и Верхний городские парки;
— Лесопарк.
Согласно документу, в помещениях для проведения заключения брака запрещается курить и распивать спиртные напитки, привлекать исполнителей и использовать собственную музыкальную аппаратуру, переставлять мебель, разбрасывать лепестки, крупы и монеты.
Напомним, ранее в Рязани состоялась первая в истории официальная церемония бракосочетания в областной библиотеке имени Горького.