В Рязани утвердили 23 дополнительные локации для регистрации брака
Отмечается, что решение принято в рамках реализации проекта «Новые места для счастья». Согласно постановлению ГУ ЗАГС по региону, в помещениях для проведения заключения брака запрещается курить и распивать спиртные напитки, привлекать исполнителей и использовать собственную музыкальную аппаратуру, переставлять мебель, разбрасывать лепестки, крупы и монеты. Напомним, ранее в Рязани состоялась первая в истории официальная церемония бракосочетания в областной библиотеке имени Горького.

В Рязани утвердили 23 дополнительные локации для регистрации брака. Соответствующая информация содержится в постановлении главного управления ЗАГС региона.

Отмечается, что решение принято в рамках реализации проекта «Новые места для счастья». Заключить брак в торжественной обстановке можно на следующих площадках:

— Рязанская областная филармония;

— Рязанская областная библиотека имени Горького;

— Рязанский государственный областной театр юного зрителя;

— Рязанский областной музыкальный театр;

— Музей истории молодежного движения;

— Музей-усадьба Ивана Павлова;

— Рязанский областной художественный музей имени Ивана Пожалостина;

— Музей Константина Циолковского;

— Государственный музей-заповедник Сергея Есенина;

— Усадьба Сергея Худекова;

— Дворец культуры и искусства;

— Конноспортивный клуб «История»;

— Стадион «Рязань Арена»;

— Автоспортивный комплекс «Атрон»;

— Биатлонный комплекс «Алмаз»;

— Дворец спорта «Олимпийский»;

— Ледовый дворец «Айсберг»;

— Академия тенниса;

— Кремль;

— Рязанская ВДНХ;

— Лыбедский бульвар;

— Нижний и Верхний городские парки;

— Лесопарк.

Согласно документу, в помещениях для проведения заключения брака запрещается курить и распивать спиртные напитки, привлекать исполнителей и использовать собственную музыкальную аппаратуру, переставлять мебель, разбрасывать лепестки, крупы и монеты.

Напомним, ранее в Рязани состоялась первая в истории официальная церемония бракосочетания в областной библиотеке имени Горького.