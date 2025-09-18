Рязань
Итоги года New
Публикации
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
7 часов назад
376
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
797
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
3 460
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 625
В Рязани состоялась первая в истории свадьба в библиотеке им. Горького
Их связывает общая профессия и единое призвание — помогать животным становиться здоровыми и счастливыми.

Фото: ГБУ РО «Сервис-ЗАГС»