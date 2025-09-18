В Рязани состоялась первая в истории свадьба в библиотеке им. Горького

В Рязани состоялась первая в истории официальная церемония бракосочетания в областной библиотеке им. Горького. Об этом сообщила пресс-служба ГБУ РО «Сервис-ЗАГС». Это событие стало знаковым не только для молодоженов Татьяны и Валерия, но и для всей культуры города. Под сводами одной из старейших библиотек России пара обменялась клятвами любви и верности. Татьяна и Валерий учились в Агротехнологическом университете имени П. А. Костычева, но познакомились не на парах, а в ветеринарной клинике. По счастливой случайности девушка пришла туда работать, где уже трудился мужчина. Свободное время пара любит проводить за просмотром мультиков, за рыбалкой, прогулками на природе и глубокой любовью.

В Рязани состоялась первая в истории официальная церемония бракосочетания в областной библиотеке им. Горького. Об этом сообщила пресс-служба ГБУ РО «Сервис-ЗАГС».

Это событие стало знаковым не только для молодоженов Татьяны и Валерия, но и для всей культуры города. Под сводами одной из старейших библиотек России пара обменялась клятвами любви и верности.

Татьяна и Валерий учились в Агротехнологическом университете имени П. А. Костычева, но познакомились не на парах, а в ветеринарной клинике. По счастливой случайности девушка пришла туда работать, где уже трудился мужчина.

Свободное время пара любит проводить за просмотром мультиков, за рыбалкой, прогулками на природе и глубокой любовью.

Их связывает общая профессия и единое призвание — помогать животным становиться здоровыми и счастливыми.

Фото: ГБУ РО «Сервис-ЗАГС»