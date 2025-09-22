Солнце выбросило два гигантских протуберанца

«Редкое и красивое событие. Зарегистрированные размеры каждого из протуберанцев составили около миллиона километров, что примерно в 70 раз больше размера Земли», — говорится в сообщении. Плазменные волокна прошли мимо орбит планет, причем одно оказалось выше, а другое ниже плоскости эклиптики. Это событие, произошедшее в сентябре, является первым в своем роде и подтверждает наличие у Солнца значительных запасов энергии, несмотря на общий спад его активности, отмечают исследователи.

Солнце выбросило два гигантских протуберанца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Редкое и красивое событие. Зарегистрированные размеры каждого из протуберанцев составили около миллиона километров, что примерно в 70 раз больше размера Земли», — говорится в сообщении.

Плазменные волокна прошли мимо орбит планет, причем одно оказалось выше, а другое ниже плоскости эклиптики. Это событие, произошедшее в сентябре, является первым в своем роде и подтверждает наличие у Солнца значительных запасов энергии, несмотря на общий спад его активности, отмечают исследователи.

Справка:

Протуберанцы — это гигантские фонтаны или дуги из раскаленного газа (плазмы), поднимающиеся от поверхности Солнца и удерживаемые там сильными магнитными полями. Они выглядят как яркие, светящиеся структуры, которые можно наблюдать в телескоп у края солнечного диска.