Представитель РПЦ призвал рожать и молиться для сохранения пенсионного возраста

По словам протоиерея Кирилла Иванова, он еще в начале 2000-х годов предсказывал рост возраста для выхода граждан на пенсию и сейчас ситуация может обостриться. Тогда он призывал повысить рождаемость для укрепления экономики и обеспечения выплат пожилым. На данный момент священнослужитель уверен, что без молитв за власть риск не только в большем повышении пенсионного возраста, но и в дальнейшей замене храмов мечетями, проживании в квартирах россиян детей мигрантов, контролем за длиной юбок и казни за инакомыслие.

