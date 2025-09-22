Рязань
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
1 408
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
1 559
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
5 783
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
2 115
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Chanel может вернуться в Россию
Отмечается, что компания подала в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков: Chanel Bois Des Iles, Chanel Boy и Chanel Comete. Документы направили из Швейцарии 19, 11 и 5 сентября. Товарные знаки регистрируются по одному классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — парфюм и туалетная вода. Напомним, компания Chanel прекратила продажи в России весной 2022 года.

