Chanel может вернуться в Россию

Отмечается, что компания подала в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков: Chanel Bois Des Iles, Chanel Boy и Chanel Comete. Документы направили из Швейцарии 19, 11 и 5 сентября. Товарные знаки регистрируются по одному классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — парфюм и туалетная вода. Напомним, компания Chanel прекратила продажи в России весной 2022 года.