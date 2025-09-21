В Рязанской области на следующих выходных может пойти снег

Дождь с примесью мокрого снега ожидается в субботу, 27 сентября. По данным синоптика, ситуация может осложниться за счет усиления холодного атмосферного фронта, который принесет в регион прохладный воздух и осадки смешанного характера. Местами снег будет выпадать короткими порциями и быстро таять. Тишковец отметил, что вероятность мозаичного и скоротечного выпадения мокрого снега в Рязанской области составляет около 30%. Точный прогноз станет известен к концу рабочей недели.

В Рязанской области на следующих выходных может пойти снег. Такой прогноз жителям региона дал метеоролог Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что на следующей неделе в среду в столичном регионе потепление сменится приходом полярного холода: ночью +6…+9 °C, днем до +10…+13 °C — начнется метеорологическая осень. В четверг холод усилится, с утренними минимумами в Москве +2…+5 °C, в Подмосковье ожидается около 0…+5 °C, днем до +7…+10 °C, с кратковременными осадками.

