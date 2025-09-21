Рязань
В Рязанской области на следующих выходных может пойти снег
Он также отметил, что на следующей неделе в среду в столичном регионе потепление сменится приходом полярного холода: ночью +6…+9 °C, днем до +10…+13 °C — начнется метеорологическая осень. В четверг холод усилится, с утренними минимумами в Москве +2…+5 °C, в Подмосковье ожидается около 0…+5 °C, днем до +7…+10 °C, с кратковременными осадками.

Ранее рязанцам спрогнозировали последние теплые дни перед резким похолоданием.