Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 21
21°
Пнд, 22
26°
Втр, 23
23°
ЦБ USD 83.59 0.42 20/09
ЦБ EUR 98.88 -0.1 20/09
Нал. USD 83.30 / 82.50 21/09 07:00
Нал. EUR 98.50 / 99.50 21/09 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
1 061
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
1 341
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
4 441
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 956
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанцам спрогнозировали последние теплые дни перед резким похолоданием
Местами в России в понедельник ожидается крайне теплая погода — до +29°С. В дневные часы сохранятся умеренные юго-западные ветры. Температура ночью также останется относительно теплой. Однако уже на ночь с 23 на 24 сентября в Рязанскую область подойдет холодный фронт, и в региона начнется резкое похолодание: дневная температура не превысит +10°С, а ночью могут возникнуть заморозки. Рязанцев предупредили, что ближайшие три дня возможно станут последними по-летнему теплыми в 2025 году.

Рязанцам спрогнозировали последние теплые дни перед резким похолоданием. Прогноз сделал начальник отдела агрометеорологического режима и климата Рязанского ЦГМС Роман Степанов в своем Telegram-канале «Будни провинциального метеролуха».

Местами в России в понедельник ожидается крайне теплая погода — до +29°С. В дневные часы сохранятся умеренные юго-западные ветры. Температура ночью также останется относительно теплой.

Однако уже на ночь с 23 на 24 сентября в Рязанскую область подойдет холодный фронт, и в региона начнется резкое похолодание: дневная температура не превысит +10°С, а ночью могут возникнуть заморозки.

Рязанцев предупредили, что ближайшие три дня возможно станут последними по-летнему теплыми в 2025 году.

Фото — «Будни провинциального метеролуха»