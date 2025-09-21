Рязанцам спрогнозировали последние теплые дни перед резким похолоданием

Рязанцам спрогнозировали последние теплые дни перед резким похолоданием. Прогноз сделал начальник отдела агрометеорологического режима и климата Рязанского ЦГМС Роман Степанов в своем Telegram-канале «Будни провинциального метеролуха».

Местами в России в понедельник ожидается крайне теплая погода — до +29°С. В дневные часы сохранятся умеренные юго-западные ветры. Температура ночью также останется относительно теплой.

Однако уже на ночь с 23 на 24 сентября в Рязанскую область подойдет холодный фронт, и в региона начнется резкое похолодание: дневная температура не превысит +10°С, а ночью могут возникнуть заморозки.

Рязанцев предупредили, что ближайшие три дня возможно станут последними по-летнему теплыми в 2025 году.

Фото — «Будни провинциального метеролуха»