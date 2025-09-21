В июле россияне потратили за границей рекордную сумму с 2018 года

В июне по данным ЦБ, эта сумма составляла 4,56 млрд долларов. Внутренний туризм вырос слабее: бронирования отелей увеличились лишь на 3,9%, а ночевки — на 1,1%. Это связано с более короткими поездками и снижением спроса. Причины таких изменений — укрепление рубля, инфляция и холодное лето. В результате иностранный отдых стал привлекательнее, а у россиян сократились расходы внутри страны. В некоторых регионах бронирования снизились: в Анапе — на 30%, а в Ленобласти и Удмуртии — около 8-9%. В то же время в Крыму турпоток вырос на 34%.

В Центробанке рассказали, что в июле туристические расходы россиян за рубежом достигли 5,64 млрд долларов — это максимум с 2018 года, внутренний туризм пошел на спад. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии.

В июне по данным ЦБ, эта сумма составляла 4,56 млрд долларов. Внутренний туризм вырос слабее: бронирования отелей увеличились лишь на 3,9%, а ночевки — на 1,1%. Это связано с более короткими поездками и снижением спроса.

Причины таких изменений — укрепление рубля, инфляция и холодное лето. В результате иностранный отдых стал привлекательнее, а у россиян сократились расходы внутри страны. В некоторых регионах бронирования снизились: в Анапе — на 30%, а в Ленобласти и Удмуртии — около 8-9%. В то же время в Крыму турпоток вырос на 34%.

Ранее в Госдуме предлагали ввести налог на отдых за границей