В Госдуме предложили ввести налог на отдых за границей

Депутат рассказал, что проект находится на рассмотрении. Тарабаев отметил, что если налог будет составлять 200-300 рублей за каждую поездку, то в бюджет РФ может поступить до 7 миллиардов рублей. Депутат добавил, что депутаты рассматривают введение налогов не для физических, а для юридических лиц, то есть для туроператоров.

В Госдуме предложили ввести налог на отдых за границей. Об этом председатель комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев заявил в интервью изданию « Абзац ».

Депутат рассказал, что проект находится на рассмотрении. Тарабаев отметил, что если налог будет составлять 200-300 рублей за каждую поездку, то в бюджет РФ может поступить до 7 миллиардов рублей.

Депутат добавил, что депутаты рассматривают введение налогов не для физических, а для юридических лиц, то есть для туроператоров.