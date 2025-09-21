Рязанцев предупредили о помехах в телесигнале

В Рязанской области выход Солнца на одну ось со спутником связи и наземным ретранслятором возможен с 11:33 до 12:42, написали в региональном минцифры.

С 27 сентября по 20 октября в небе над Рязанской областью будет наблюдаться осенняя интерференция — явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телесигнал. Об этом сообщили в региональном минцифры.

Ранее россиян предупреждали, что С 27 сентября по 20 октября в стране ожидаются помехи на телеэкранах из-за солнечной интерференции.