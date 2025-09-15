Россиян предупредили о возможных помехах на телеэкранах в октябре

С 27 сентября по 20 октября в России ожидаются помехи на телеэкранах из-за солнечной интерференции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС). Это явление связано с влиянием радиоволн Солнца на прием телесигнала со спутников связи. По информации РТРС, осенняя интерференция может затронуть разные регионы страны, однако длительность ее воздействия в каждом из них не превысит двух недель. Тем не менее, благодаря современным цифровым технологиям, влияние интерференции будет сведено к минимуму, и подавляющее большинство телезрителей не заметят изменений.

В пресс-службе отметили, что связисты подготовили альтернативные источники сигнала, что значительно снижает вероятность возникновения помех при просмотре телеканалов. Интерференция происходит дважды в год, в периоды весеннего и осеннего равноденствия, когда Солнце выстраивается на одной линии с спутником связи и приемной земной станцией. В результате этого могут возникать кратковременные «замерзания» или пропадание картинки.

График влияния интерференции на телеприем доступен на сайте РТРС в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» и в мобильном приложении «Телегид». Также телезрители могут обратиться на горячую линию РТРС для получения дополнительной информации.