Россиян предупредили о возможных помехах на телеэкранах в октябре
