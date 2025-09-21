Ночью 21 сентября пройдет солнечное затмение, россияне не смогут его увидеть

Ночью 21 сентября в России пройдет ненаблюдаемое солнечное затмение, оно продлится около 4,5 часов. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

В ночь с воскресенья на понедельник на территории Антарктиды, южной Австралии, а также в акваториях Тихого и Атлантического океанов произойдет частное солнечное затмение, которое не будет видно в России и большинстве стран Северного полушария.

Затмение начнется 21 сентября в 20:30 по московскому времени и продлится до 00:54. Максимальная фаза затмения наступит в 22:42.

«В России данное затмение увидеть нельзя», — отметили астрономы.

Затмения Солнца и Луны происходят примерно раз в полгода, с интервалом около двух недель, написали в ТАСС.

