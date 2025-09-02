В Госдуме заявили, что Трамп не выполнил ни одного обещания

Соединенные Штаты продолжают поставлять оружие ВСУ, несмотря на заявление президента Дональда Трампа о прекращении помощи Киеву. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на депутата Госдумы Андрея Колесника. «Трамп, кстати, не выполнил ни единого обещания — Starlink как работал, так и работает, американское оружие до сих пор поставляется Украине, пусть и за деньги Европы, но какая разница. Они думают, что самые хитрые. Пусть думают», — сказал Колесник. Депутат отметил, что для ЕС пока остается «открытое окно» для выстраивания отношений с Россией и призвал искать такие решения, которые в первую очередь были бы выгодны Москве.