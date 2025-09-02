Рязанцам рассказали об установке самозапрета на кредиты в МФЦ

С 1 сентября рязанцы могут установить самозапрет на кредиты и займы через МФЦ. Информацию предоставила пресс-служба регионального отделения Банка России.

Для этого нужно обратиться в любой офис с паспортом и заполнить соответствующее заявление. Информация о отобразится в кредитной истории и личном кабинете на портале Госуслуг.

Запрет можно выбрать по виду кредитора, банк или МФО, и по способу получения денег — в офисе и дистанционно или только дистанционно. Можно также указать все эти условия.

«Ограничения не распространяются на ипотеку, автокредит и на основные образовательные кредиты. Риски мошенничества при их выдаче минимальны: при оформлении договора идет тщательная проверка заемщика, кроме того, есть обеспечение кредита. Также самозапрет не распространяется на действующие кредитные карты и на оплату задолженности по ранее выданным кредитам или займам», — пояснил управляющий рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов.

Чтобы снять самозапрет, необходимо подать заявление в МФЦ или через Госуслуги.