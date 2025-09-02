Путин: Россия никогда не имела и не имеет намерений нападать на Европу

Россия никогда не имела и не имеет намерений нападать на Европу, и это очевидно для любого здравомыслящего человека. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо в Пекине. По его словам, нагнетание истерии со стороны Европы является провокацией. Путин подчеркнул, что Россия не хочет агрессии против других стран и не преследует такой цели. Происходящее на Украине, по его словам, направлено на защиту российских интересов. Кроме того он указал на расширение НАТО как на главную проблему, отметив попытки альянса включить в свою сферу все постсоветские республики.

Фото: kremlin.ru