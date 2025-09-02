Губернатор Павел Малков: в Рязанском колледже имени Героя Советского Союза Комарова открылся «Агрокластер»

В Рязанском колледже имени Героя Советского Союза Н. Н. Комарова открылся «Агрокластер». Он создан благодаря проекту «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети», сообщил губернатор региона Павел Малков.

В образовательно-производственном «Агрокластере» создали восемь современных учебных зон: от растениеводства и цифрового земледелия до пищевых и информационных технологий. К кластеру подключились восемь предприятий, которые будут участвовать в учебном процессе и брать выпускников на работу.

Более 620 студентов смогут закреплять знания на практике, в том числе, будут управлять агродронами, составлять цифровые карты полей, изучать технологии выращивания культур и работать с современными лабораториями.

«Агропредприятия очень заинтересованы в том, чтобы приходили работать высокоподготовленные специалисты. Сегодня аграрный сектор современный и высокотехнологичный. Те, кто в нем работает, должны владеть всем спектром технологий и уметь применять их на практике. Исходя из этого подхода, создали новую, модернизированную учебную базу с участием тех предприятий, которые будут брать на работу выпускников кластера», — отметил Павел Малков.

Губернатор также осмотрел в колледже организованный по его поручению цифровой учебный класс патриотического воспитания и начальной военной подготовки, а также базу для подготовки спасателей и пожарных.