Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 19
18°
Сбт, 20
14°
Вск, 21
22°
ЦБ USD 83.17 0.17 19/09
ЦБ EUR 98.98 0.68 19/09
Нал. USD 83.20 / 82.50 19/09 14:10
Нал. EUR 98.52 / 99.55 19/09 14:10
Новости
Итоги года New
Публикации
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
Вчера 15:23
633
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
928
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
3 630
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 706
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани установят особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим на территории города Рязани установят с 20 сентября. Соответствующее постановление подписал мэр Виталий Артемов. Горожанам запрещено посещать леса и въезжать в них на машине, за исключением жителей, проживающих в районе поселка Солотча. Запрет не распространяется на транспортные средства экстренных служб, военной техники, а также предприятий, обеспечивающих необходимые жизненные потребности населения.

В Рязани установят особый противопожарный режим. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Особый противопожарный режим на территории города установят с 20 сентября. Соответствующее постановление подписал мэр Рязани Виталий Артемов.

Горожанам запрещено посещать леса и въезжать в них на автомобиле, за исключением жителей, проживающих в районе Солотчи.

Запрет не распространяется на транспортные средства экстренных служб, военной техники, а также предприятий, обеспечивающих необходимые жизненные потребности населения.

Ранее рязанцев предупредили о сохранении высокой пожарной опасности.