В Рязани установят особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим на территории города Рязани установят с 20 сентября. Соответствующее постановление подписал мэр Виталий Артемов. Горожанам запрещено посещать леса и въезжать в них на машине, за исключением жителей, проживающих в районе поселка Солотча. Запрет не распространяется на транспортные средства экстренных служб, военной техники, а также предприятий, обеспечивающих необходимые жизненные потребности населения.
Ранее рязанцев предупредили о сохранении высокой пожарной опасности.