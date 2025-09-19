В Рязани установят особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим на территории города Рязани установят с 20 сентября. Соответствующее постановление подписал мэр Виталий Артемов. Горожанам запрещено посещать леса и въезжать в них на машине, за исключением жителей, проживающих в районе поселка Солотча. Запрет не распространяется на транспортные средства экстренных служб, военной техники, а также предприятий, обеспечивающих необходимые жизненные потребности населения.

Ранее рязанцев предупредили о сохранении высокой пожарной опасности.