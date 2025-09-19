Рязанцев предупредили о сохранении высокой пожарной опасности

По данным Гидрометцентра, в период с 20 по 23 сентября 2025 года в лесах Рязанской области местами сохранится высокая пожарная опасность (4 класс). Как уточнили в МЧС, в условиях жаркой погоды сухая трава загорается как порох.

