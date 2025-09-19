В России предложили запретить продажу контрацептивов супругам

Соответствующую инициативу в Госдуму направил правозащитный центр «Сорок Сороков». Это, по их мнению, поможет возродить семью, укрепить национальные ценности и решить демографический кризис. Ограничение может увеличить среднее количество детей в семье с 1,5 до 2,5-3, что стабилизирует численность населения, снизит нагрузку на пенсионную систему и повысит экономический потенциал страны за счет увеличения молодой рабочей силы.

«Как учит Священное Писание, — плодитесь и размножайтесь. Контрацептивы же способствуют, в первую очередь, эгоистичному потребительскому отношению к семье», — заявили в организации.